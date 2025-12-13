W samo południe w Gorzowie rozpoczęto obchody 44. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pod tablicą pamiątkową umieszczoną na murze aresztu złożono kwiaty i zapalono znicze.

Do gorzowskiego aresztu trafiło w połowie grudnia 1981 roku ponad 50 działaczy ówczesnej opozycji. Pierwszy z nich był aresztowany jeszcze 12. grudnia.

– To jedna z wyjątkowych dat w najnowszej historii Polski – mówi Radosław Wróblewski, dyrektor generalny lubuskiego urzędu wojewódzkiego:

– To jest nasza tożsamość – podkreślał Waldemar Rusakiewicz, przewodniczący gorzowskiej Solidarności

Kontynuacja rocznicowych uroczystości dziś wieczorem. Po mszy w katedrze o godz. 19:00 rozpocznie się tam koncert zatytułowany „Piosenki internowanych w nowym brzmieniu”. Później uroczystości przeniosą się pod białym krzyż obok katedry.

