Teren po dawnym basenie z Czerwieńsku zostanie zagospodarowany. Do tej pory w zasadzie nie pełni żadnej funkcji, choć powinien być miejscem rekreacji i wypoczynku. –

Mamy pomysł na zagospodarowanie tego miejsca, które obecnie jest zaniedbane i opuszczone – mówi Agata Olejniczak, burmistrzyni Czerwieńska.

Gmina Czerwieńsk ogłosiła już przetarg na realizację zadania. Mają tu powstać boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci, pumptrack i skatepark. Całość ma kosztować około 4 milionów złotych, a gmina otrzyma na ten cel dofinansowanie z tzw. ZIT.