„W maju na Pasionku”, to nazwa wydarzenia, które co roku odbywa się w Brzeźnicy. Tegoroczne święto folkloru połączone z występami zespołów ludowych i festynem zaplanowano na sobotnie popołudnie. To już 27 edycja spotkania z muzyką i etnografią.

Integracyjne spotkanie odbędzie się przy boisku sportowym. – Zachęcamy całe rodziny do spędzenia kilku godzin na dobrej zabawie. Na scenie zaprezentują się zespoły z Brzeźnicy i pobliskich miejscowości. Będzie także pomysł, który nazwaliśmy mikrofonem dla wszystkich. To konkurs wokalny dla wszystkich chcących pokazać swoje talenty szerszej publiczności – mówi wójt Artur Romejko:

Wydarzenie zakończy zabawa taneczna do białego rana.