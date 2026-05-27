Trwa termomodernizacja budynku starostwa w Sulęcinie. To jeden z priorytetów władz, bo pomieszczenia zimą są niedogrzane, a na ścianach wychodzi grzyb.

– Uznaliśmy, że musimy podnieść komfort pracy urzędników i obsługi klientów. Nie bez znaczenia jest też estetyka i oszczędność, którą uzyskamy po remoncie – mówi Tomasz Prozorowicz, starosta sulęciński.

Oprócz ocieplenia ścian, dachu oraz wymiany okien w budynku zainstalowane zostały także pompy ciepła, system rekuperacji, jak również wymieniono oprawy oświetleniowe. Obecnie trwa montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykończenie elewacji.

Całkowita wartość projektu to 1,8 mln złotych, ale powiat otrzymał 1,5 mln dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego.