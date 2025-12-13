Dziś rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Po trwającym ponad rok „karnawale Solidarności” komunistyczna władza zdecydowała się na brutalne stłumienie opozycji. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku na ulice wyszło wojsko, odcięto linie telefoniczne, rozpoczęły się aresztowania działaczy opozycji.

Jak wylicza Sebastian Ligarski z Instytutu Pamięci Narodowej w regionie internowano prawie sto osób:

Władysław Czyżewski był wówczas nauczycielem historii w Liceum Korespondencyjnym. Uczył tam m.in. milicjantów.

Aleksander Cholewa był wtedy przewodniczącym podregionu Solidarności w Myśliborzu.

Andrzej Busse był wówczas liderem związkowym w zielonogórskich zakładach energetycznych.





Wieczorem akcja Instytutu Pamięci Narodowej „Zapal Światło Wolności”.

Kampania nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków w wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały tysiące mieszkańców wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał wtedy również prezydent USA Ronald Reagan.