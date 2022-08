Gorzowscy seniorzy po 65. roku życia nadal mogą skorzystać z tzw. opasek bezpieczeństwa. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia urządzenie pomaga wezwać pomoc.

Opaski przydziela seniorom Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Kupiono je w ramach rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Jak mówiła w Radiu Gorzów szefowa GCPR-u, choć opaski są bezpłatne, to nie wszystkie trafiły do seniorów. Dlatego Beata Kulczycka zachęca osoby po 65. roku życia do wypróbowania takiej formy teleopieki:

Program jest opłacony do końca roku. Od zainteresowania tą formą teleopieki, będzie zależało dalsze finansowanie:

Opaska przypomina zegarek, a do wezwania pomocy służy jeden przycisk. GCPR ma 130 takich urządzeń.

fot. GCPR