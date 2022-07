Poranne utrudnienia na S3 na wysokości Deszczna. Na jezdni w kierunku Gorzowa przed godziną szóstą auto uderzyło w bariery energochłonne.

Samochodem podróżowały cztery osoby. Jak informuje oficer dyżurny gorzowskiej straży pożarnej, na szczęście nic nikomu się nie stało.

Na miejsce wysłano jeden zastęp strażaków.Kierowcy powinni spodziewać się zwężenia jezdni do jednego pasa ruchu na wysokości Deszczna w kierunku Gorzowa. Tak będzie do czasu usunięcia m. in. oleju z drogi.