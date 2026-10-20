Gmina Gozdnica przebuduje oczyszczalnię ścieków. Jest to jeden z dwóch funkcjonujących na terenie miasta obiektów. Koszt inwestycji to ponad 14 mlonów złotych. Samorząd otrzymał na realizację prac dofinansowanie.

Instalacja w rejonie ulic Żagańskiej i Witosa nie spełnia już wymogów technicznych środowiskowych. Jak mówi burmistrz Krzysztof Jarosz pomoc finansowa stanowi 85 procent wartość zadana. – Będzie także zasilanie awaryjne, którego wcześniej nie było – zaznacza włodarz Gozdnicy:

– W ramach inwestycji zastosowany zostanie bio filtr powietrza, który minimalizował będzie do tej pory dokuczliwy zapach – podkreśla burmistrz:

Prace potrwają do końca 2028 roku.