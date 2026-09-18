Rusza nowa gra terenowa pod nazwą „Questy od Gozdnicy do Europejskiego Szlaku”. Będzie ona dostępna w wersji wirtualnej i prowadzić będzie przez najważniejsze punkty miasta związane z historią ceramiki.

Taka forma edukacji przez zabawę to również wiele zagadek i ciekawostek historycznych. Jak mówi dyrektorka Gozdnickiego Domu Kultury Paulina Sobieszkoda jest to ciekawa propozycja zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. – Gra dostępna jest w aplikacji mobilnej – zaznacza organizatorka kultury w miejscowości:

Oficjalna inauguracja zaplanowana jest na jutro od godziny 12.00.