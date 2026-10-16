Dom Kultury w Gozdnicy finalizuje projekt pod nazwą „Gozdnickie Bajania”. Placówka zaprasza mieszkańców do sali widowiskowej na seans filmowy. Wydarzenie zaplanowano na 22 października. Wstęp jest wolny.

Stworzone przez uczestników warsztatów animacji poklatkowej prace zostały już zaprezentowane w Zgorzelcu. Jak podkreśla Justyna Banaszkiewicz z gozdnickiej instytucji kultury proces tworzenia filmów trwał trzy miesiące. – Zachęcamy do obejrzenia efektów zdobytej wiedzy przełożonej w kadry. Podczas emisji zaprezentowane zostaną animacje bajkowe, filmowy skrót z etapów ich tworzenia oraz dokument o Gozdnicy – dodaje animatorka kultury:

Początek seansu godzina 18.00.