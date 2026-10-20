Poznaliśmy nominacje w tegorocznym plebiscycie BohaterOn im. Powstańców Warszawskich. To kampania, w ramach której wyróżniane są najlepsze inicjatywy związane z upamiętnianiem historii najnowszej. Ruszyło już głosowanie.

Do prestiżowej nagrody nominowano w tym roku Stowarzyszenie Huta Pieniacka ze Wschowy. Po wieloletnich staraniach stowarzyszenie doprowadziło do prac poszukiwawczych na terenie nieistniejącej już dziś wsi Huta Pieniacka, spacyfikowanej w 1944 roku. Prace potwierdziły lokalizację zbiorowej mogiły, w której spoczywać mogą szczątki nawet tysiąca osób.

W plebiscycie nominowany został także Gorzowianin Błażej Król. Muzyk skomponował album inspirowany wydarzeniami Powstania Warszawskiego.

W gronie nominowanych jest także pochodzący z Zielonej Góry społecznik i publicysta Jarosław Wróblewski, autor książek historycznych i pomysłodawca wielu inicjatyw upamiętniających bohaterów historycznych.

Głosowanie w tegorocznym plebiscycie BohaterOn potrwa do końca października.

Szczegóły znajdziesz tu:

Zagłosuj | Bohateron

Dodajmy, że w ubiegłym roku laureatem Srerbrnego BohaterOna był Kamil Hypki, autor cyklu „Historie pisane na nowo” w Radiu Zachód.