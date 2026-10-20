Klub 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu organizuje grę terenową dla dzieci. Spotkanie zaplanowane na 22 października poprowadzą animatorzy z sekcji placówki „Kolor i słowo”. Temat zabaw związany będzie z dynią.

Podchody z zagadkami odbędą się w terenie przyległym do budynku klubu. Jak mówi kierowniczka Tatiana Kardynał-Grzegrzółka to także czas ważnej integracji najmłodszych. – Czekamy na chętnych do aktywnego spędzenia czwartkowego popołudnia – zaznacza organizatorka imprez:

Początek gry terenowej w żagańskim klubie godzina 16.30.