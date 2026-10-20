Jest decyzja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kandydatów ubiegających się o mandat senatorski w okręgu zielonogórskim. Odwołanie jednego z komitetów zostało odrzucone. Oznacza to, że ostatecznie w listopadowych wyborach będzie czworo kandydatów.

W piątek od decyzji okręgowej komisji wyborczej odwołał się Sławomir Bładyko związany z Federacją „Bezpartyjni i Samorządowcy”. Jego zgłoszenie zostało wcześniej odrzucone, bo komisja zakwestionowała prawie połowę podpisów poparcia. Teraz tamtą decyzję podtrzymała PKW. Zwróciła uwagę, że kilkaset podpisów pochodziło spoza okręgu, a część była nieczytelna.

To oznacza, że w listopadowych wyborach będą rywalizować: były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, działacz organizacji prawicowych Tomasz Naruszewicz, wdowa po generale Różańskim, nauczycielka Zdzisława Różańska oraz Joanna Senyszyn, była parlamentarzystka partii lewicowych.

Wybory do senatu w okręgu numer 20 odbędą się 22 listopada. Głosować będą mieszkańcy powiatów: krośnieńskiego, świebodzińskiego i zielonogórskiego oraz Zielonej Góry.