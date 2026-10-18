Gozdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 40 tysięcy złotych na uporządkowanie i digitalizację dokumentów oraz innych zasobów historycznych. Celem projektu jest zwiększenie dostępności cyfrowej zdjęć i kronik stanowiących lokalne dziedzictwo kulturowe.

Umowa na zadanie została podpisana i realizacja ruszyła. Burmistrz Gozdnicy Krzysztof Jarosz podkreśla, że pomoc finansowa to pieniądze unijne otrzymane w ramach Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. – W ramach tych działań planowana jest między innymi cyfryzacja katalogu gozdnickiej ceramiki artystycznej – dodaje szef magistratu:

Wartość całego projektu to kwota ponad 50 tysięcy złotych.