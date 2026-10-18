Zniżki, ulgi, lokalne oferty i dodatkowe korzyści ma dać mieszkańcom Słubic karta mieszkańca. Rada Miejska w Słubicach podjęła uchwałę wprowadzającą program.

– To pierwszy, formalny krok do uruchomienia rozwiązania, które ma dawać mieszkańcom konkretne korzyści z tego, że właśnie tutaj mieszkają, płacą podatki i tworzą lokalną społeczność – mówi Adam Szulczewski, zastępca burmistrza Słubic.

Słubicka karta mieszkańca będzie wydawana od 2 listopada w formie elektronicznej lub plastikowej. Szczegółowe zasady wydawania karty, weryfikacji uprawnień oraz przystępowania partnerów zostaną określone w regulaminie programu.