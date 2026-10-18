Żarski powiat otrzymał dofinansowanie na modernizację szatni i zaplecza sanitarnego przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Pieniądze pochodzą z programu ministerialnego „Szatnia na medal”.

Zadanie ma poprawić warunki sanitarno-higieniczne oraz komfort korzystania z infrastruktury sportowej placówki. Starosta żarski Bogdan Kępiński podkreśla, że obiekt należący do dawnego Ceramika wymagał już niezbędnych prac. – Remont ruszy jeszcze w tym roku – mówi samorządowiec:

Inwestycja ma się zakończyć do końca pierwszego kwartału nowego roku.