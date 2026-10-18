Gmina Rzepin znalazła się wśród tych lubuskich samorządów, które otrzymają pieniądze na odnowienie boiska Orlik. Budowane kilkanaście lat temu boiska były bardzo intensywnie eksploatowane i, tak jak to w Rzepinie, wymagają pilnej modernizacji.

– Nasz Orlik był jednym z pierwszych w województwie, dlatego cieszymy się, ze dostaniemy pieniądze na jego odnowę – mówi Sławomir Dudzis, burmistrz Rzepina.

Gmina Rzepin na remont Orlika otrzyma gmina Rzepin ponad 565 tysięcy złotych. Prace rozpoczną się na wiosnę.