Starostwo Powiatowe w Żarach otrzymało dofinansowanie na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego w miejscowości. W ramach inwestycji powstanie ciąg dla rowerzystów i pieszych o długości blisko 400 metrów.

Ponad 700 tysięcy złotych z Funduszy Europejskich dla Lubuskiego przeznaczonych zostanie na dwukierunkową ścieżkę, która połączy Kunice z centrum Żar. Wicestarosta Wojciech Kasprów zaznacza, że w ramach przyszłych robót przebudowane zostaną również niektóre skrzyżowania i zjazdy. – Postawione będą także stojaki na rowery oraz ławka z miejscem dla osób poruszających się na wózku – dodaje samorządowiec:

Powiat planuje wyłonić wykonawcę zadania jeszcze w tym roku.