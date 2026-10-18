Rok 2026 jest rokiem jubileuszu 80-lecia kultury na Ziemi Sulęcińskiej. Z tej okazji odbyła się okolicznościowa gala, a instruktorzy Sulęcińskiego Ośrodka Kultury – Teresa Masztalerz i Waldemar Handzlewicz uhonorowani zostali Odznakami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Kultura przez te 80 lat była istotnym elementem życia Sulęcinian – mówi burmistrz Dariusz Ejchart.

Przy Sulęcińskim Ośrodku Kultury posadzono symboliczne winorośle, będące znakiem pamięci o minionych pokoleniach i nadziei na kolejne lata kulturalnego rozkwitu.