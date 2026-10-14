Mieszkańcy osiedla Piaski pytają o boisko przy ul. Zofii Kuratowskiej, które podczas budowy pierwszego etapu północnej obwodnicy służyło mieszkańcom jako parking.

Teraz, gdy prace zakończono, a wzdłuż ulicy powstały nowe miejsca parkingowe, nie ma powodu, zajmowania tego miejsca przez samochody – pisze jeden z naszych słuchaczy, wskazując jednocześnie, że boisko nie jest przywracane do stanu pierwotnego. – Wykonawca wywiąże się z wcześniejszych obietnic jeszcze w tym miesiącu – zapewnia Ewa Iwańska ze spółki Gorzowskie Inwestycje Miejskie:

Okazuje się jednak, że nie wszyscy okoliczni mieszkańcy na przywrócenie boiska czekają. Część uważa, że miejsce to powinno nadal pełnić funkcje parkingu:

Do tematu będziemy wracać dziś także w radiowej popołudniówce Radia Gorzów.