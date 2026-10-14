Lekarze rodzinni będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach unijnego programu FEnIKS. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego, na prace budowlane, które poprawią komfort pracy personelu i jakość usług, to także szansa na zakup sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo cybernetyczne. Dzięki grantom nowe podmioty mogą także dołączyć do opieki koordynowanej w ramach POZ.

Wysokość dotacji zależy od wielkości podmiotu medycznego. Mały – do 5 tysięcy pacjentów – może ubiegać się o grant w wysokości do 300 tysięcy zł, średni – obejmujący od 5 tysięcy do 10 tysięcy pacjentów – do 450 tysięcy, a lecznica mająca powyżej tej liczby do 600 tysięcy.

– W ramach programu FEnIKS odbyły się już dwa nabory skierowane do POZ – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ w Zielonej Górze.

Jak dodaje Joanna Branicka dana przychodnia musi spełniać określone wymogi.

W piątek w Zielonej Górze zostanie zorganizowane seminarium podsumowujące projekt grantowy. Podczas niego można też będzie dowiedzieć się szczegółów związanych z nowym podziałem środków. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do udziału w spotkaniu przedstawicieli POZ-u z naszego regionu.