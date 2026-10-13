To już ostatnia chwila, by zgłosić się do jednej z najbardziej widowiskowych imprez motoryzacyjnych w regionie. Wydarzenie odbędzie się 24 października, a zapisy kończą się jutro o północy. Lubuski Armagedon 4×4 to prawdziwe święto dla miłośników offroadu, adrenaliny i ekstremalnych wrażeń. Rajd rozpocznie się na starej żwirowni pomiędzy Kłodawą a Wojcieszycami. Mówi Michał Matusiak organizator wydarzenia

Będzie to już trzecia edycja, tej coraz bardziej popularnej imprezy. – Zapraszamy kibiców – dodaje Mówi Damian Ochej, organizator wydarzenia:

Już teraz do udziału w rajdzie zgłoszonych jest około 80 drużyn z 3 województw. Szczegóły wydarzenia znajdziecie w mediach społecznościowych.

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