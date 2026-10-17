Dwanaścioro skrzypków zaprezentuje się w dwudniowym, trzecim etapie Konkursu Wieniawskiego w Poznaniu. Przesłuchania otworzy w sobotę wieczorem (17 października) jedyna w tym gronie reprezentantka Polski Zofia Anna Olesik.

Przesłuchania 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego odbywają się w Auli Uniwersyteckiej. W tej części zmagań wraz ze skrzypkami na estradzie pojawi się Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Młodzi wirtuozi zaprezentują swoje umiejętności w wybranym repertuarze, jednocześnie sprawdzając się we współpracy z orkiestrą.

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17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego można śledzić za pośrednictwem transmisji internetowych, telewizyjnych i radiowych. Przesłuchania konkursowe, a także Gala i I Koncert Laureatów transmitowane będą w TVP Kultura, TVP Kultura 2 oraz Polskim Radiu Dwójka.

Transmisje internetowe na żywo oraz zapisy poprzednich występów dostępne są na oficjalnym kanale Wieniawski Society w serwisie YouTube. Transmisje live prowadzą także: Violin Channel, Medici.tv oraz Amadeus.tv.

Jednym z najważniejszych zadań Konkursu jest nie tylko wyłonienie wybitnych talentów, ale także stworzenie im jak najlepszego startu w międzynarodowej karierze. Sam sukces w Konkursie jest dopiero początkiem tej drogi. Dla młodych skrzypków jedną z najcenniejszych nagród są kolejne koncerty – możliwość występowania z wybitnymi orkiestrami, w prestiżowych salach i przed międzynarodową publicznością. Dlatego szczególnie cieszy nas, że tak wiele filharmonii, festiwali i partnerów z Polski oraz z całego świata zaprasza laureatów Konkursu Wieniawskiego na swoje estrady

– mówi Karolina Kaźmierczak, dyrektor Towarzystwa Wieniawskiego i Konkursu.

Laureaci 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego wystąpią również w województwie lubuskim w ramach trasy koncertowej zaplanowanej na 2027 rok. Zdobywca pierwszej nagrody zaprezentuje się z orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda przed międzynarodową i lokalną publicznością. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na oficjalnej stronie Konkursu Wieniawskiego >>konkurs.wieniawski.pl/<<.

Konkurs organizuje Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego. Wydarzenie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, a także samorządy Wielkopolski i Poznania.