Na zakończenie 10 kilometrów spaceru po Gorzowie. Dzisiaj odbyło się ostatnie spotkanie w ramach cyklu „ChodźMy na Spacer”.

Mieszkańcy po raz kolejny chętnie dołączyli do spaceru po mieście pod przewodnictwem Zbigniewa Rudzińskiego. Dzisiaj odbyło się pod hasłem „Siedem Gorzowskich Wzgórz”. To już ostatnie w tym roku spotkanie w ramach cyklu „ChodźMy na Spacer”. To świetna inicjatywa – mówią gorzowianie.

Przypomnijmy: w ramach cyklu zorganizowano 6 tematycznych spotkań. Gorzowianie m.in. poznali miejskie legendy, dowiedzieli się co kryje się pod ziemią i poznali tajemnice gorzowskich kamieni. Każdy spacer prowadził przewodnik Zbigniew Rudziński z PTTTK Ziemi Gorzowskiej. |Jak sam przyznał, na frekwencję nie można było narzekać.

Cykl spacerów na ten rok został już zakończony, ale jest duża szansa, że będzie kontynuowany również w przyszłym roku.