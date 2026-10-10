Projekt ustawy antyalkoholowej z poprawkami korzystnymi dla lokalnych wydarzeń winiarskich. Dzisiaj (10 października) czwartkowe głosowanie posłów skomentowali lokalni politycy. Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uwzględniają organizację wydarzeń winiarskich i informowanie o nich.

Mówi Marek Kamiński, zastępca prezydenta Zielonej Góry:

Zmiany weszły dzięki poprawce Polskiego Stronnictwa Ludowego – podkreślał Robert Górski z Zielonej Razem:

Przegłosowane poprawki to efekt działania wielu grup politycznych i lokalnego środowiska winiarskiego – odpowiadał Radosław Brodzik z KO:

Zasadnicza część ustawy wprowadza na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakazuje reklamy alkoholu i podnosi opłatę za jego sprzedaż. Ustawą zajmie się teraz Senat. Goście Radia Zielona Góra rozmawiali w audycji „Sobota po 9”.

Wysłuchaj całej audycji: „Sobota po 9” 10.10.2026