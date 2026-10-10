Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna ma nowych członków. W jej szeregi wstąpił Uniwersytet Zielonogórski oraz Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Grine Góra”.

O współpracy mówi Michał Woźniak, dyrektor biura LOTUR:

Jak mówi Michał Łukasiewicz, prezes Stowarzyszenia Miłośników Zielonej Góry Grine Góra, organizacje chcą zachęcać coraz więcej osób do odkrywania i zwiedzania regionu:

Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, podkreśla, że współpraca pozwoli studentom zdobywać praktyczne doświadczenie:

Dodajmy, że LOTUR funkcjonuje od ponad 20 lat.