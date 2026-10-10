Gościem Krzysztofa Baługa jest prof. Jarosław Macała, politolog UZ
https://youtu.be/Pm07SzU8h18
Gościem Krzysztofa Baługa jest prof. Jarosław Macała, politolog UZ
https://youtu.be/Pm07SzU8h18
Projekt ustawy antyalkoholowej z poprawkami korzystnymi dla lokalnych wydarzeń winiarskich. Dzisiaj (10 października) czwartkowe głosowanie posłów skomentowali lokalni politycy. Zmiany...
W piątek (9 października) w pobliżu Izmiru na zachodzie Turcji doszło do wypadku, w którym przewożący turystów z Polski autokar...
Piątek (9 października) w lubuskich szkołach minął bezpiecznie. Taką informację przekazał Radiu Gorzów rzecznik lubuskiej policji nadkomisarz Maciej Kimet. Policja...
Bezpieczeństwo w zielonogórskich szkołach po atakach na Mazowszu było jednym z tematów rozmowy polityków w Radiu Zielona Góra. W piątek,...
Jak poinformował szef klubu KO Zbigniew Konwiński, Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka klubu. Dodał, że KO oczekuje...
W związku z aktami przemocy, do których doszło na terenie szkół, skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek, zatrzymano 76 osób - poinformowała w sobotę...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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