Gościem Marcina Sasima jest Wojciech Pawliszak, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie
Gościem Marcina Sasima jest Wojciech Pawliszak, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Henryk Janowicz, dyrektor oddziału GDDKiA w Zielonej Górze https://youtu.be/n6WBx8oDM9I
Trwa przebudowa drogi powiatowej w Kalsku. Inwestorem jest starostwo powiatowe w Międzyrzeczu, które przy realizacji tego zadania zostało wsparte finansowo...
W sobotę piłkarze Lechii Zielona Góra zmierzą się z Legią II Warszawa w ramach 11. kolejki II ligi. Będzie to...
O spokój oraz nieuleganie panice proszą władze Gorzowa. To reakcja na dramatyczne wydarzenia w szkołach w kraju z udziałem młodych...
Sejm przegłosował ustawę zakładająca zakaz reklamy alkoholu. Przeciwko niektórym zapisom projektu protestowali od dłuższego czasu lubuscy winiarze. Ich zdaniem nowe...
W weekend 10-11 października w hali tenisowej WOSiR-u Drzonków w Zielonej Górze odbędzie się pierwsze Grand Prix Polski osób z...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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