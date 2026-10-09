Piłkarze Stilonu Gorzów przegrali na wyjeździe z Górnikiem Polkowice 1:4 w meczu otwierającym 12. kolejkę 3 grupy III ligi.

Do przerwy gorzowianie przegrywali 0:2 po golach Kamila Sobczaka w 28. i Michała Nagrodzkiego w 45 minucie a ten ostatni miał jeszcze ogromną szansę na gola przy stanie 0:0, jednak rzut karny wykonywany przez napastnika Górnika obronił Adam Stachowiak.

W 55. minucie na 3:0 dla gospodarzy podwyższył Przemysław Marcjan. 22 minuty później honorowego gola dla Stilonu zdobył Maksym Krutin a niespełna 120 sekund później wynik na 4:1 dla zespołu z Polkowic ustalił Kajetan Marcinkiewicz. Spotkanie podsumowuje trener Stilonu Karol Gliwiński, który z powodu czerwonej kartki otrzymanej przed tygodniem nie mógł prowadzić zespołu z ławki: