W Polsce trwa dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. Przeciwko temu rozwiązaniu opowiada się wojewoda i lider Koalicji Obywatelskiej w regionie Marek Cebula.
– Nasze społeczeństwo się starzeje i wyludnia. Musimy być realistami – mówi Cebula:
W piątek wojewoda u boku wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza brał udział w apelu z okazji Święta Żołnierza Rezerwy. Polska w rezerwie tzw. wysokiej gotowości chce mieć 200 tys. dobrze przeszkolonych żołnierzy.
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