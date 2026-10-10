W Polsce trwa dyskusja o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. Przeciwko temu rozwiązaniu opowiada się wojewoda i lider Koalicji Obywatelskiej w regionie Marek Cebula.

– Nasze społeczeństwo się starzeje i wyludnia. Musimy być realistami – mówi Cebula:

W piątek wojewoda u boku wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza brał udział w apelu z okazji Święta Żołnierza Rezerwy. Polska w rezerwie tzw. wysokiej gotowości chce mieć 200 tys. dobrze przeszkolonych żołnierzy.