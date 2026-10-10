Krzysztof Bosak w jesiennej trasie. Odwiedził także Gorzów.

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak pojawił się dziś w Gorzowie, by spotkać się z mieszkańcami. Polityk Konfederacji i Ruchu Narodowego wcześniej zorganizował konferencję przed gorzowskim szpitalem, podczas której wskazywał na – jego zdaniem – zaniedbania w lecznicy.

O godzinie 12;00 rozpoczęła się otwarte spotkanie Krzysztofa Bosaka z mieszkańcami. Chcę zwrócić uwagę na kilka kwestii – mówi wicemarszałek.

Otwarte dla mieszkańców spotkanie z Krzysztofem Bosakiem odbywa się właśnie w Hotelu Mieszko.