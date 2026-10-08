Poznaliśmy laureatów Lubuskich Pereł Turystycznych 2026. Najciekawsze atrakcje i wydarzenia turystyczne regionu zostały nagrodzone podczas uroczystej gali.

– Lubuskie perły turystyczne to najważniejsze nagrody, które wręczane są branży turystycznej w Lubuskiem – mówi Michał Woźniak – dyrektor biura Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej LOTUR

Laureatem Odkrycia Roku została Wystawa Makiet Kolejowych w województwie lubuskim, w gminie Iłowa. Jak mówi mówi burmistrz Iłowej, Paweł Lichtański, wyróżnienie zdobył również Ogród Japoński w tej gminie:

Jednym z laureatów Lubuskiej Perły Turystycznej został Cross Żagański o Puchar Wielkiej Ucieczki. O wydarzeniu mówi, burmistrz Żagania, Sławomir Kowal:

Jak twierdzi Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego, na mapie naszego regionu mamy obiekty, z których możemy być dumni:

Dodajmy, że do 19 października trwa głosowanie internetowe w ogólnopolskim konkursie na najlepszy produkt turystyczny. Wśród nominowanych znajduje się Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic. Głosować można na stronie glosujnalubuskie.pl