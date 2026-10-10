Warsztaty edukacyjne, degustacja potraw, konkurencje związane z grzybami, koncert muzyczny i biesiada to jest w programie 4. Ludowego Grzybobrania, jakie rozpoczęło się nad Jeziorem Sławskim. W zabawie, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ZMW „Janówka”, biorą udział Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu wschowskiego i zaproszeni goście z lubuskich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa. – Chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę – mówi Marta Krawczyk, przewodnicząca KGW „Kowalewianki”, organizatorka spotkania.

Uczestniczki „Grzybobrania” zadowolone są z takich spotkań.

Obecnie trwa „Biesiada pod Grzybkiem”, a spotkanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze.