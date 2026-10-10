Żadnemu z uczestników drugiej październikowej eliminacji Sobotniego Konkursu Sportowego nie udało się prawidłowo odpowiedzieć na trzy pytania, a to oznacza, że na razie w finale są panowie: Arkadiusz Kirchner z Nowej Soli i Artur Czernicki z Urzut. Kolejne eliminacje 17 i 24 października. Finał tydzień później 31.10. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (10.10):

1. Z jakiego kraju pochodzi padel?

A. Hiszpania, B. Brazylia, C. Meksyk

Odp. C – Z Acapulco w Meksyku, ale opracowany został w 1969 roku. Głównym inicjatorem padla był Alfonso de Hohemloh, który wybudował pierwszy kort w Club Marbella w Hiszpanii. Gra ta stała się drugą dyscypliną po piłce nożnej pod względem popularności w tym kraju.

2. W ilu sezonach w barwach Falubazu Zielona Góra wystąpił Grzegorz Walasek?

A. 9, B. 10, C. 11

Odp. C – 11, a wystąpił w 188 meczach ligowych.

3. Który zespół jest liderem po ośmiu rundach w ekstraklasie futsalu mężczyzn?

A. Rekord Bielsko Biała, B. Piast Gliwice, C. Eurobus Przemyśl

Odp. B. – Piast Gliwice ma 22 punkty, tyle samo co Eurobus Przemyśl, ale Piast ma lepszy bilans bramkowy.

4. Artur Andruszczak był piłkarskim młodzieżowym reprezentantem Polski w kategoriach U-16 i U-17. W 1993 zdobył wraz z reprezentacją U-16 mistrzostwo Europy podczas turnieju w Turcji. Z reprezentacją U-17 uczestniczył w tym samym roku w młodzieżowych mistrzostwach świata w Japonii. Nie otrzymał nigdy powołania do reprezentacji seniorów, gdyż doznał kontuzji. Który z selekcjonerów chciał powołać do kadry Artura Andruszczaka?

A. Paweł Janas, B. Jerzy Engel, C. Janusz Wójcik

Odp. B – Jerzy Engel

Ranking finalistów:

14 – Grzegorz Zapytowski

13 – Arkadiusz Kirchner

12,5 – Artur Czernicki

9,5 – Marek Stachowiak

9 – Jacek Stankiewicz

8 – Daniel Szymański

5 – Marek Lasota

3,5 – Jacek Biereśniewicz

2 – Daniel Kuczak

1,5 – Daniel Piejko