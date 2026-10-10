Skrajna i populistyczna prawicowa niemiecka partia AfD – czyli Alternatywa dla Niemiec – rośnie w siłę. Po wygraniu wyborów niektórych landach zmienia jednak narrację. Nie mówi już o wyjściu Niemiec z Unii Europejskiej, wycofaniu się z Schengen i strefy euro, ale „naprawie” tych obszarów.

– Radykałowie łagodzą przekaz, kiedy trafiają do mainstreamu. To zjawisko oglądaliśmy nieraz – ocenił na naszej antenie prof. Jarosław Macała, politolog i historyk związany z Uniwersytetem Zielonogórskim.

Politycy AfD publicznie wypowiadali się o potrzebie rewizji granicy z Polską. Prof. Macała przypomniał też, że partia reprezentuje prorosyjski kurs – opowiada się a za ociepleniem stosunków z Rosją, w tym za zniesieniem sankcji nałożonych po ataku tego państwa na Ukrainę.