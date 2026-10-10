W związku z aktami przemocy, do których doszło na terenie szkół, skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek, zatrzymano 76 osób – poinformowała w sobotę (10 października) policja.

W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do dwóch aktów przemocy w szkołach. Z tego powodu w piątek mazowieckie szkoły i przedszkola zostały objęte dodatkowym monitoringiem przez policję wspieraną przez straże miejskie.

W sobotę rano (10 października) Polska Policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.

Do godziny 6 rano odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Dotychczas skontrolowanych zostało blisko 50 tys. placówek i zatrzymano 76 osób.

Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie

– czytamy we wpisie.

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!?Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 76 osób. Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. — Polska Policja ???? (@PolskaPolicja) October 10, 2026

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie) 15-latek zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

Bezpieczeństwo uczniów priorytetem lubuskich policjantów

Lubuska policja również zwiększyła liczbę patroli w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wzmożone kontrole prewencyjne są bezpośrednią reakcją na ostatnie zdarzenia w placówkach oświatowych na terenie kraju.

W działania zaangażowani są funkcjonariusze pionu prewencji, ruchu drogowego oraz kryminalni. Policjanci byli obecni przy szkołach przede wszystkim w godzinach rozpoczynania i kończenia lekcji. Ich zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa oraz zwiększenie poczucia komfortu wśród uczniów, nauczycieli i pracowników. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania agresywne, osoby budzące uzasadnione podejrzenia oraz wszelkie doniesienia o posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów.

Działania te miały charakter zapobiegawczy. Policja ściśle współpracuje z dyrektorami szkół w celu bieżącej wymiany informacji, a każdy sygnał o potencjalnym zagrożeniu traktowany jest priorytetowo.

Służby apelują do rodziców, pedagogów i uczniów o nieignorowanie gróźb oraz agresji. Jednocześnie mundurowi proszą o zachowanie spokoju i niepowielanie niesprawdzonych informacji, które mogą potęgować strach i utrudniać pracę funkcjonariuszy. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie wybrać numer alarmowy 112.