Okolice szkół w województwie lubuskim patroluje dziś siedmiuset policjantów. Mają zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom placówek oświatowych. Policjanci szczególną uwagę zwracają na agresywne zachowania i sygnały o możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa.

– Poza tym kuratorium aktywnie współpracuje z dyrektorami wszystkich szkół w regionie – zapewnia Sławomir Pawlak, dyrektor biura wojewody lubuskiego.

Rzecznik przypomniał, że w przypadkach każdego zagrożenia trzeba dzwonić pod numer 112. Profesjonalną pomoc psychologiczną uczniowie mogą uzyskać pod ogólnopolskim numerem telefonu zaufania 116 – 111, a numer 800 12 12 12 to dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka.