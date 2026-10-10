Na terenie szkoły przy ul. Metalowej w Olsztynie doszło w sobotę (10 października) do szarpaniny między dwoma uczniami, jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot przypominający maczetę. Przedmiot nie został użyty w trakcie zajścia, nikt nie został nim zraniony – podała policja.

Jak poinformowała PAP sierż. Izabela Bogacka z olsztyńskiej policji w sobotę (10 października) około godz. 10 na terenie placówki oświatowej przy ul. Metalowej doszło do zdarzenia z udziałem dwóch uczniów w wieku 17 i 19 lat. Według wstępnych ustaleń, z powodu konfliktu między nimi doszło do rękoczynów w trakcie rozmowy.

Świadek zdarzenia zauważył, że 17-latek ma przy sobie ostry przedmiot. Dlatego w dogodnym momencie po niego sięgnął i go odrzucił. Przedmiot ten nie został użyty w trakcie zajścia. Nikt nie został nim zraniony. Uczestnicy zajścia zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów

– powiedziała policjantka.

Zaznaczyła, że obaj nastolatkowie doznali obrażeń wynikających z szarpaniny. Zostali przewiezieni na badania do komendy, po zakończeniu których będą prowadzone dalsze czynności z ich udziałem.

Policjanci zabezpieczyli odebrany nastolatkowi przez świadka ostry przedmiot. Sierż. Bogacka nie chciała oceniać, czy to maczeta – jak mówiła – ocenią to biegli.

Policjanci przesłuchują świadków i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.