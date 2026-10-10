Piątek (9 października) w lubuskich szkołach minął bezpiecznie. Taką informację przekazał Radiu Gorzów rzecznik lubuskiej policji nadkomisarz Maciej Kimet. Policja zatrzymała w regionie jedną osobę w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczyciel. Mundurowi będą kontynuować działania do czasu uspokojenia sytuacji.

Zatrzymany zamieścił swoje groźby w internecie. Mówi Maciej Kimet:

W całym kraju policja zatrzymała 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczyciel, wszczynaniem fałszywych alarmów albo posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Duża część z nich podczas przesłuchać tłumaczyła, że zrobiła to dla żartu.

Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. W Lubuskiem dotyczyło to ponad 280. szkół podstawowe, ponad 90. szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.