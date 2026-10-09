O spokój oraz nieuleganie panice proszą władze Gorzowa. To reakcja na dramatyczne wydarzenia w szkołach w kraju z udziałem młodych ludzi. W internecie zaczęły pojawiać się ostrzeżenia przed kolejnymi rzekomymi atakami.

Informacje są przekazywane między innymi na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych i komunikatorach. Część rodziców nie puści dziś dzieci do szkół. Służby apelują jednak o nieuleganie fałszywym informacjom. Policja sprawdza każdą informacje o możliwych kolejnych atakach. Mówi podinspektor Monika Matyjewicz z Komendy Głównej:

Również w Gorzowie będzie więcej policjantów w okolicach szkół i przedszkoli. Jak informuje rzecznik magistratu po wieczornym spotkaniu prezydenta z dyrektorami szkół, zwiększona obecność patroli nie powinna być interpretowana jako sygnał wystąpienia szczególnego zagrożenia w szkołach.

„Działania mają charakter zapobiegawczy, a ich celem jest wzmacnianie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz poczucia bezpieczeństwa rodziców, nauczycieli. Zajęcia w szkołach odbywają się dziś normalnie” – przekazał rzecznik.

Choć, jak wiemy, część rodziców zatrzymuje dziś dzieci w domach. A część szkół, wprowadza swoje dodatkowe zasady bezpieczeństwa – np.restrykcje dotyczące wejścia do budynku szkoły, czy wprowadzenie rejestru wejść osób spoza niej.