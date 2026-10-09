Więcej policji i innych służb wokół szkół – to jedna z decyzji władz po kolejnym ataku nożownika w szkole na Mazowszu. Na informacje o zagrożeniu reaguje też zielonogórska policja. W okolicach szkół pojawiły się dodatkowe patrole. Mówi młodszy aspirant Anna Baran, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze:

Zielonogórscy policjanci proszą o to, aby weryfikować informacje pojawiające się np. w internecie:

– Wiemy, że nauczyciele i służby dbają o nasze bezpieczeństwo – podkreślają Aurelia i Antoni, uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik”:

Jak mówi Katarzyna Galant, wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, pracownicy i uczniowie starają się zachowywać spokój:

– Obecność policji zwiększa komfort naszych uczniów – dodaje Katarzyna Galant:

O godzinie 10:15 rozpoczęło się zebranie miejskiego zespołu kryzysowego w sprawie bezpieczeństwa uczniów. Jak podało miasto, z informacji przekazanych przez policję wynika, że obecnie nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa zielonogórskich szkół.

Od wczesnych godzin porannych w działania na terenie Zielonej Góry i powiatu zaangażowanych jest ponad 120 policjantów. Wspierają ich również strażnicy miejscy w Zielonej Górze.

Jak podało miasto w komunikacie, magistrat przekazał dyrektorom szkół zalecenia dotyczące zachowania szczególnej czujności, przypomnienia procedur bezpieczeństwa oraz zwiększenia nadzoru nad uczniami. Przygotowywane są również dodatkowe szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych dotyczące reagowania na sytuacje kryzysowe.