Przy ul. Mińskiej w Warszawie 21-latka zaatakowała nożem trzy osoby; 17-latka trafiła do szpitala – powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski.
Do zdarzenia doszło w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie.
Wiśniewski przekazał PAP, że napastniczką jest 21-lenia kobieta, która w budynku szkoły zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat.
– Funkcjonariusze pojawili się na miejscu już 4 minuty po otrzymaniu zgłoszenia — mówił.
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Zaatakowana 17-latka trafiła do szpitala, jednak jej stan nie zagraża życiu. Dwie pozostałe osoby odniosły drobne obrażenia, ich stan nie wymaga hospitalizacji.
Napastniczka została zatrzymana. Jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery.
Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastniczka i poszkodowane nie się znały.
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