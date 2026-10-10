Przy ul. Mińskiej w Warszawie 21-latka zaatakowała nożem trzy osoby; 17-latka trafiła do szpitala – powiedział PAP rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji kom. Jacek Wiśniewski.

Do zdarzenia doszło w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie.

Wiśniewski przekazał PAP, że napastniczką jest 21-lenia kobieta, która w budynku szkoły zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat.

– Funkcjonariusze pojawili się na miejscu już 4 minuty po otrzymaniu zgłoszenia — mówił.

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Zaatakowana 17-latka trafiła do szpitala, jednak jej stan nie zagraża życiu. Dwie pozostałe osoby odniosły drobne obrażenia, ich stan nie wymaga hospitalizacji.

Napastniczka została zatrzymana. Jest uczennicą szkoły, a pozostałe uczestniczki zdarzenia przyjechały, żeby złożyć papiery.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastniczka i poszkodowane nie się znały.