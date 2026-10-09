Dziś od rana w rejonach szkół podstawowych i ponadpodstawowych policjanci prowadzą wzmożone kontrole. Cel jest jeden: zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników placówek. To pokłosie ostatnich wydarzeń w szkołach na terenie kraju.

Funkcjonariusze przede wszystkim apelują o zachowanie spokoju. Mówi nadkomisarz Maciej Kimet, rzecznik Lubuskiej Policji:

Policjanci zwracają też uwagę, by nie powielać niesprawdzonych doniesień i korzystać z wiarygodnych źródeł informacji.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.