Po zebraniu miejskiego zespołu kryzysowego w sprawie bezpieczeństwa uczniów. Jak podało miasto, z informacji przekazanych przez policję wynika, że obecnie nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa zielonogórskich szkół.

Od wczesnych godzin porannych w działania na terenie Zielonej Góry i powiatu zaangażowanych jest ponad 120 policjantów. Wspierają ich również strażnicy miejscy w Zielonej Górze.

Według komunikatu, magistrat przekazał dyrektorom szkół zalecenia dotyczące zachowania szczególnej czujności, przypomnienia procedur bezpieczeństwa oraz zwiększenia nadzoru nad uczniami. Przygotowywane są również dodatkowe szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych dotyczące reagowania na sytuacje kryzysowe.

Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Sławomir Pawlak podkreśla, że o bezpieczeństwo w okolicach szkół w całym regionie dba dziś około 700 policjantów:

Jak dodaje Pawlak, Lubuskie Kuratorium Oświaty współpracuje z dyrektorami szkół. Ważne jest także reagowanie na dezinformację w internecie i korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji:

W przypadku bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić pod numer 112. Dzieci i młodzież, które potrzebują wsparcia psychologicznego, mogą skorzystać z telefonu zaufania pod numerem 116 111. Działa również Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.