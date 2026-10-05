Wymiana sztucznej trawy na orliku, nowe oświetlenie i piłkochwyty oraz odnowienie boiska wielofunkcyjnego – zakończyła się modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Francuskiej.
Obiekt przy Zespole Szkół Ekologicznych jest ponownie dostępny dla mieszkańców. Zapytaliśmy uczniów o ich opinie na temat nowego boiska:
– Wspólnie musimy dbać o aktywność sportową młodzieży – podkreśla Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry:
O przeprowadzonych zmianach mówi Eliza Miciuła, wykonawca remontu:
– Cieszymy się, że możemy korzystać z nowoczesnego boiska – mówi Mariusz Szpakowicz, dyrektor szkoły:
Podobną modernizację wykonano również na obiektach sportowych przy ul. Źródlanej oraz Staszica. Na realizację inwestycji przeznaczono ponad 4 miliony złotych.