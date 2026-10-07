W Zielonej Górze rozpoczęła działalność Rada Kobiet. To 15 Zielonogórzanek z różnych środowisk i zawodów, które mają być dla miasta ciałem doradczym, opiniodawczym, ale także inicjatywnym.

Jak mówiła dziś w Radiu Zielona Góra Ewa Michalewicz, wiceprzewodnicząca rady, jej skład jest bardzo różnorodny – są w nim między innymi przedsiębiorczynie, nauczycielki, prawniczka, policjantka czy osoby związane z MOPS-em. Dzięki temu rada chce zajmować się różnymi problemami mieszkanek:

Jednym z ważnych obszarów ma być zdrowie kobiet, w tym profilaktyka i pomoc kobietom mierzącym się z chorobami onkologicznymi. Rada chce również wspierać przedsiębiorczość, szczególnie młodych ludzi i kobiety wracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci:

W planach jest też działanie na rzecz bezpieczeństwa Zielonogórzanek, a także edukacja, kultura i wykorzystanie mediów społecznościowych. Rada chce w przyszłości być również miejscem, do którego mieszkanki będą mogły zgłaszać własne problemy i pomysły.

Rada ma już harmonogram działań na najbliższy miesiąc. Jutro jej członkinie spotkają się roboczo, 15 października wezmą udział w Różowym Marszu, a 19 października odbędzie się pierwsze oficjalne posiedzenie Zielonogórskiej Rady Kobiet.

Wysłuchaj całej rozmowy: Ewa Michalewicz, wiceprzewodnicząca Zielonogórskiej Rady Kobiet