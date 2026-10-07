Zielonogórska Rada Kobiet zaczyna pracę. Została powołana 25 września, a w jej skład weszło 15 kobiet. Wśród nich jest Ewa Michalewicz, wiceprzewodnicząca rady, która podkreślała dziś w Radiu Zielona Góra, że pierwszym wyzwaniem będzie przede wszystkim poznanie się i uporządkowanie pomysłów.

Jutro członkinie rady spotkają się na roboczym, nieformalnym spotkaniu. Chcą wykorzystać ten czas na rozmowę o swoich pomysłach i przygotowanie się do pierwszego oficjalnego posiedzenia:

Kolejnym punktem w kalendarzu jest 15 października i Różowy Marsz. Członkinie rady zadeklarowały swój udział. To także okazja do zwrócenia uwagi na profilaktykę raka piersi i zdrowie kobiet.

19 października odbędzie się natomiast pierwsze pełne posiedzenie Zielonogórskiej Rady Kobiet. Ewa Michalewicz zapowiada, że wtedy rada będzie porządkować swoje pomysły i ustalać zasady dalszego działania:

Rada chce również zdecydować o uruchomieniu własnych mediów społecznościowych. Mają być kolejnym kanałem kontaktu z mieszkankami, ale także miejscem, w którym zielonogórzanki będą mogły poznać wszystkie członkinie rady i dowiedzieć się, czym każda z nich się zajmuje.

Wysłuchaj całej rozmowy: Ewa Michalewicz, wiceprzewodnicząca Zielonogórskiej Rady Kobiet