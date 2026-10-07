Coraz więcej rodzin potrzebuje pomocy, a Szlachetna Paczka szuka ludzi, którzy tę pomoc pomogą zorganizować. W Zielonej Górze brakuje około 10 wolontariuszy. W całym Lubuskiem – około 50.
Jak mówi Monika Szymanek, koordynatorka Szlachetnej Paczki w Zielonej Górze, w tym roku zgłaszanych jest dużo rodzin potrzebujących wsparcia:
Wolontariusze odwiedzają rodziny, poznają ich historie i sprawdzają, czego naprawdę potrzebują. Żeby zostać wolontariuszem, trzeba być pełnoletnim i zgłosić się przez stronę szlachetnapaczka.pl:
Zgłaszanie wolontariuszy potrwa do końca października. 14 listopada zostanie otwarta Baza Rodzin, a Weekend Cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki, odbędzie się 12 i 13 grudnia.
W ubiegłym roku w całej Polsce Szlachetna Paczka dotarła z pomocą do niespełna 20 tysięcy rodzin.
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