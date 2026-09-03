Muzeum Twierdzy Kostrzyn rozpoczyna nabór do grupy wolontariuszy. Nie trzeba być historykiem, archeologiem ani specjalistą od zabytków. Wystarczy ciekawość, chęć działania i odrobina wolnego czasu.

– Wolontariusze będą mogli włączyć się m.in. w porządkowanie i odsłanianie fragmentów ruin Starego Miasta, dokumentowanie odkryć i zmian zachodzących na terenie Twierdzy, wsparcie wydarzeń historycznych, edukacyjnych i rekonstrukcyjnych, czy działania porządkowe i pielęgnacyjne – tłumaczy Julianna Sójkowska-Socha, dyrektorka muzeum.

Spotkania wolontariuszy będą odbywać się raz w miesiącu pod opieką pracowników Muzeum Twierdzy Kostrzyn, a przy większych przedsięwzięciach również we współpracy z archeologiem. Muzeum czeka na zgłoszenia chętnych.