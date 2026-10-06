Zjednoczone Emiraty Arabskie zniosły ograniczenia dotyczące polskiego drobiu i jaj. To efekt konsekwentnych działań kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzja obejmuje trzynaście województw i oznacza, że mięso drobiowe, produkty drobiowe oraz jaja konsumpcyjne mogą być obecnie eksportowane do ZEA z całego terytorium Polski.

Otwieramy kolejne rynki dla polskiej żywności. Dzięki konsekwentnym staraniom kierownictwa resortu polscy producenci i eksporterzy zyskują dostęp do kolejnych odbiorców i nowe możliwości rozwoju eksportu. Zniesienie ograniczeń przez Zjednoczone Emiraty Arabskie to konkretny efekt tych działań i dobra wiadomość dla całej branży drobiarskiej. Będziemy nadal intensywnie pracować nad otwieraniem kolejnych rynków dla polskiej żywności

– powiedział minister Stefan Krajewski.

ZEA zniosły ograniczenia dla trzynastu województw

Decyzja strony emirackiej dotyczy województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego i śląskiego.

Zniesienie ograniczeń oznacza przywrócenie możliwości eksportu mięsa drobiowego, produktów drobiowych oraz jaj konsumpcyjnych do ZEA z całego terytorium Polski.

Działania resortu rolnictwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi od września 2024 r. prowadziło działania na rzecz zniesienia przez ZEA ograniczeń dotyczących importu z polskich województw wolnych od choroby.

Postęp w rozmowach był możliwy dzięki współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Ambasady RP w Abu Zabi.

W rozmowach ze stroną emiracką podkreślaliśmy odzyskanie przez Polskę statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Był to jeden z kluczowych argumentów za zniesieniem obowiązujących ograniczeń.

Handel rolno-spożywczy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Zjednoczone Emiraty Arabskie są ważnym odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych na Bliskim Wschodzie.

W 2025 r. Polska wyeksportowała do ZEA towary rolno-spożywcze o wartości 152 mln euro. Były to głównie chleb, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, tytoń, syropy cukrowe, czekolada i produkty zawierające kakao, mięso i jadalne podroby z drobiu oraz wyroby cukiernicze niezawierające kakao.

Według wstępnych danych za okres od stycznia do lipca 2026 r. wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego do ZEA wyniosła ponad 66 mln euro. W tym okresie eksportowaliśmy przede wszystkim tytoń, chleb i pozostałe wyroby piekarnicze, gofry i wafle, syropy cukrowe, przetwory zawierające kakao, sery oraz wyroby cukiernicze niezawierające kakao.